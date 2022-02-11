Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО)

Экономика 11 февраля 2022 08:00 (UTC+04:00)
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк собирается начать процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном, сказала в эксклюзивном интервью Trend региональный менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Сара Майкл.

«У нас есть текущая стратегия, однако сегодня мир выглядит совсем иначе, чем 5-6 лет назад, особенно после пандемии COVID-19. Сейчас мы только запускаем процесс разработки нашей новой стратегии. Этот процесс включает в себя несколько этапов. Мы пытаемся проанализировать возможности для дальнейшего роста и развития Азербайджана, обращаем внимание на то, над чем другие партнеры работают с правительством, учитываем приоритеты правительства. Мы имеем возможность ознакомиться с новым видением Азербайджана на период до 2030 года при подготовке нашей стратегии. Мы возьмем за основу готовящуюся правительственную стратегию, новую национальную стратегию социально-экономического развития и разработаем свою новую стратегию на объявленных страной пяти национальных приоритетах. Я пока не могу сказать, что именно будет в новой стратегии, но мы думаем, что она будет во многом построена на основе видения на период до 2030 года», — сказала региональный менеджер банка.

Сара Майкл отметила, что Всемирный банк будет поддерживать такие проекты, как переход на "зеленую энергию", диверсификация экономики и другие приоритеты правительства, в числе которых поддержка частного сектора, малых и средних предприятий, предпринимательства, создание рабочих мест, поддержка человеческого капитала и обеспечение современной, инновационной рабочей силы страны, защита окружающей среды, возможности для "зеленого" роста и другие проекты, которые соответствуют приоритетам правительства.

«Словом, для нас это будет динамичный год, поскольку мы находимся в контакте не только с государственными партнерами, но и с населением, чтобы узнать больше о том, на чем они хотели бы сосредоточения внимания Всемирного банка», — добавила региональный менеджер.

Проект по созданию хорошо функционирующего рынка электроэнергии

Сара Майкл отметила, что Всемирный банк гордится тем, что на протяжении многих лет сотрудничает с Азербайджаном, в частности в сфере энергетики.

«На данный момент наблюдается большая динамика в области глобального развития энергетического рынка. Мы работаем с правительством, чтобы рассмотреть пути максимизации эффективности и действенности рынка электроэнергии в стране, обеспечения максимальной надежности, рентабельности с целью организации наилучшего доступа для потребителей электроэнергии, будь то домохозяйства, школы, предприятия. Таким образом, мы пытаемся использовать имеющийся у нас глобальный опыт и уроки, которые мир извлекает в контексте различных рынков энергетического сектора, чтобы помочь Азербайджану в дальнейшем развитии рынка электроэнергии, рассмотреть варианты обеспечения более активного участия частного сектора в этом процессе и вопрос о построении эффективного и жизнеспособного рынка электроэнергии в будущем», – пояснила она.

Региональный менеджер отметила, что Всемирный банк высоко ценит твердую приверженность правительства Азербайджана развитию сферы возобновляемых источников энергии.

«Примечательно, что страна, которая имеет такую ​​​​богатую историю в области нефти и газа и инновации в нефтяном секторе, так твердо привержена тому, чтобы стать мировым лидером в области развития возобновляемых источников энергии. Мы рады работать с правительством Азербайджана через Международную финансовую корпорацию (IFC), которая входит в группу Всемирного банка, для изучения возможностей в сфере морского ветроэнергетического потенциала. Эта работа дополняет многие другие инициативы правительства в области возобновляемых источников энергии в более широком смысле, включая потенциал наземной ветроэнергетики и солнечную энергию», — пояснила она.

Сара Майкл добавила, что в области морской ветроэнергетики Всемирный банк стремится помочь Азербайджану оценить различные возможности, инвестиции, перспективы, которые могут заинтересовать правительство, а также помочь воспользоваться этими возможностями.

«Мы думаем, что это не только окажет непосредственное влияние на потребление энергии в Азербайджане, но и в будущем у страны появится огромный потенциал стать экспортером чистой возобновляемой энергии», — считает она.

Проект по улучшению доступности рынка вдоль автодорожного коридора Сальян-Билясувар

«В этом году мы собираемся отмечать 30-летие партнерства с Азербайджаном. Всемирный банк гордится своим участием в развитии транспортного сектора страны. Проект по улучшению доступности рынка вдоль автодорожного коридора Сальян-Билясувар включает в себя ряд традиционных элементов по улучшению качества дорог и безопасности дорожного движения. В его рамках рассматриваются также пути обеспечения эффективного управления дорожными системами, технического обслуживания дорог и их поддержания в рабочем состоянии. Кроме того, проект включает в себя инновационный компонент, который раскрывает потенциал для экономического развития», — сказала Сара Майкл.

Она отметила, что проект направлен на создание придорожных объектов для местных предпринимателей и обучение предпринимателей тому, как воспользоваться возросшим объемом трафика, который Всемирный банк ожидает увидеть после восстановления дороги.

«Этот проект был представлен в прошлом году и готов к запуску. То, что сейчас зимний сезон, является преимуществом. Идет большая подготовительная работа, завершается подбор строительных компаний. После улучшения летом погоды можно будет заняться дорожными работами. Есть и эксперты, которые могут помочь разработать и внедрить компонент, поддерживающий экономическое развитие вдоль дороги. Я надеюсь, что к этому лету мы сможем обеспечить продолжение физических работ, и появится шанс для местных предпринимателей в этом районе получать выгоду от некоторых новых дорог и объектов, а также тренингов, которые помогут им в долгосрочной перспективе. В частности, у сельскохозяйственных производителей в регионе, а также у ремесленников есть значительный потенциал, чтобы воспользоваться преимуществами потенциальных новых клиентов и новых рынков, которые будут связаны с этой дорогой», — добавила региональный менеджер Всемирного банка.

Приоритетные направления финансирования

«Мы всегда готовыответить на запросы правительства. Сейчас мы находимся в процессе разработки нашей новой стратегии партнерства. Часть этого процесса будет заключаться в том, чтобы узнать, на каких именно секторах правительство хотело бы сосредоточения нашего внимания», — сказала Сара Майкл.

Региональный менеджер банка отметила, что у Азербайджана прочные партнерские отношения со многими агентствами по развитию, каждое из которых предлагает что-то уникальное.

«Всемирный банк может предложить проекты, которые основаны на глобальных инновациях и опыте, многосекторальные проекты, объединяющие различные аспекты развития. Мы также уделяем много внимания новым подходам, которые очень продвинуты в цифровом плане, умным технологиям, а также «зеленому» росту. Мы еще раз подчеркиваем нашу твердую приверженность развитию человеческого капитала. В частности, в свете приоритетов правительства вопросы, связанные с диверсификацией экономики, рабочими местами, занятостью, образованием, здравоохранением — это все сектора, в которых мы были бы очень рады быть задействованы», — заключила Сара Майкл.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Image
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Image
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Image
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Image
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Всемирный банк начнет процесс подготовки новой стратегии партнерства с Азербайджаном – Сара Майкл (Интервью) (ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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