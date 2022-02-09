Yelo Bank поддержал семью вынужденных переселенцев в Физули

БАКУ/Trend/ - В рамках Программы самозанятости Yelo Bank поддержал еще одного предпринимателя. На этот раз Банк предоставил вынужденному переселенцу села Бала Бахманлы Физулинского района необходимое оборудование для возможности заниматься частным предпринимательством.

Банк предоставил нужные инструменты Сафаровой Севде Севиндик кызы, желающей заниматься производством мучных изделий и иметь небольшую пекарню. Yelo Bank, как и всегда, верит в потенциал женского предпринимательства и неустанно работает над обеспечением занятости женщин.

Следует отметить, что в рамках Программы самозанятости Yelo Bank до сих пор безвозмездно предоставлял активы по различным сферам гражданам с физическими ограничениями, шехидам и ветеранам, а также малообеспеченным семьям в большинстве регионов страны, включая город Баку. В рамках корпоративной социальной ответственности, являющейся одним из основных направлений своей стратегии, Банк продолжает активно участвовать в реализации важных проектов, поддерживающих развитие предпринимательства и повышающих социальное благосостояние наших граждан.

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Yelo Bank - яркий банкинг!