Азербайджан и Удмуртия обсудят торговые отношения на форуме

БАКУ/Trend/ - 21 февраля в Баку состоится форум “Doing business Azerbaijan & Udmurtia”. Форум станет ключевым событием официального визита делегации Удмуртии в Азербайджан, передает в среду Trend со ссылкой на посольство России в Азербайджане.

В деловой программе примут участие представители государственной власти, бизнеса, общественных объединений и образовательных учреждений обеих республик.

Центральной темой для обсуждения станет презентация экспортного потенциала и производственных возможностей Удмуртии. Компании российского региона планируют представить в Азербайджане оборудование для нефтегазовой, железнодорожной и строительной отраслей, продукцию химической отрасли и металлопроката, мебель и комплектующие, молочную продукцию, упаковку, программное обеспечение для автоматизации рабочих процессов. Кроме того, представители ВУЗов Удмуртии намерены пригласить азербайджанских школьников для обучения в России и поделиться опытом в сфере образовательных услуг.

Модерировать встречу будет Торговый представитель РФ в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов. На форуме также выступят заместитель Председателя Правительства Удмуртской̆ Республики Михаил Хомич, ·экспортеры, представители ВУЗов и общественных объединений Удмуртии, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Азербайджанской̆ Республике Михаил Бочарников, представители Министерства экономики Азербайджанской̆ Республики, Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, Министерства образования Азербайджанской Республики, ·Президент Национальной̆ Конфедерации Предпринимателей̆ Азербайджанской̆ Республики Мамед Мусаев и·представитель Азербайджано-Российского делового совета.