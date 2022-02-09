Глава МИД Молдовы указал на важность сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики

Экономика 9 февраля 2022 13:33 (UTC+04:00)
Глава МИД Молдовы указал на важность сотрудничества с Азербайджаном в сфере энергетики

БАКУ /Trend/ - Важно развивать сотрудничество между Азербайджаном и Молдовой в сфере энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Сегодняшняя встреча была очень плодотворной. Были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Считаем, что развитие политических связей также создает условия для развития экономических отношений. Безусловно, важно развитие сотрудничества в сфере энергетики», - сказал Попеску.

Министр отметил, что Молдова всегда выступала за территориальную целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. По его словам, Молдова и сегодня придерживается этой позиции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Константин Шапиро)

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