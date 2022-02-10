Ziraat Bank открыл очередной филиал в Азербайджане
БАКУ/Trend/- 10 февраля состоялась официальная церемония открытия нового филиала турецкого банка Ziraat Bank в Азербайджане, сообщает Trend.
В настоящее время Ziraat Bank Azerbaijan имеет в Азербайджане 6 филиалов, 4 из которых находятся в Баку, один в Гяндже и один в Сумгайыте.
(Автор: Назрин Исрафилова)
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