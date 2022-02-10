По итогам проверок в 2021 г. выявлены необоснованные выплаты в 144 объектах надзора - минфин Азербайджана

Экономика 10 февраля 2022 22:51 (UTC+04:00)
По итогам проверок в 2021 г. выявлены необоснованные выплаты в 144 объектах надзора - минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных в 2021 году Службой государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджана в 144 объектах надзора, были выявлены излишние и необоснованные выплаты на сумму 103,6 миллиона манатов.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве финансов, мероприятия были проведены в центральных органах ИВ, их подведомственных структурах, государственных юридических лицах и муниципальных органах, 59 из них были проведены согласно плану работы Службы, 77 - по решениям и письмам Генпрокуратуры и СГБ, 8 - по обращениям граждан.

В результате контрольных мероприятий, проводимых в ИВ Билясуварского, Джалилабадского и Шамкирского районов, были выявлены факты завышения объемов работ по строительству и ремонту административных зданий, автодорог на территории этих районов, недополучения товарно-материальных ценностей, несмотря на перечисление средств бюджетными организациями, присвоения сумм, выделенных на закупку топлива для отопления зданий.

В ходе проверок по минкультуры было установлено, что несколько предприятий и организаций не получили товарно-материальные ценности в обмен на заранее выплаченные средства и не имеют подтверждающих документов об оказании услуг, что на счет компании-подрядчика при оформлении документов об оказании услуг была перечислена сумма, значительно превышающая необходимую, а также значительная часть товарно-материальных ценностей, предназначенных для приобретения и передачи в подведомственные министерству объекты культуры, не была передана им. Сотрудники министерства отметили, что фактически указанные услуги не были предоставлены, средства, перечисленные за них частным структурам, были обналичены и переданы ответственным лицам министерства, а документы подписаны на основании поручения. В ходе проверки документов на проведение ремонтно-строительных работ в подведомственных объектах культуры было выявлено необоснованное завышение объемов работ и перечисление подрядным компаниям бюджетных средств на сумму, превышающую их реальную стоимость.

В результате контрольных мероприятий, проведенных в МИД Азербайджана, было установлено, что значительная часть товарно-материальных ценностей фактически не была закуплена, несмотря на перечисление средств для приобретения запчастей для компьютерного оборудования и других технических средств, приобретения подарков и сувениров, а также были выявлены другие финансовые нарушения.

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в посольстве Азербайджана в Иордании, было установлено, что стоимость арендной платы и коммунальных услуг была завышена, а вручение подарков по линии посольства не было должным образом задокументировано.

В центральном аппарате министерства труда и социальной защиты населения и 28 подведомственных ему учреждениях были выявлены возврат руководителями этих учреждений бывшим руководящим работникам министерства части средств, перечисляемых для направления инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов войны и семей шехидов в санаторно-курортные учреждения, выплата завышенных сумм подрядным организациям с завышением объемов работ по строительству социальных объектов и индивидуальных жилых домов для льготников.

Также были выявлены случаи необеспечения выплаты административных штрафов в крупных размерах, применяемых соответствующими структурами министерства, расчета и выплаты сверх установленной суммы пенсий, стипендий и пособий. Кроме того, были выявлены факты повышения трудового стажа при назначении пенсии, нарушения правил расчета пособий по безработице и другие нарушения.

В Кяльбаджарском районном отделе образования были выявлены отсутствие записей о проведении занятий в классных журналах, выплата зарплаты учителям за занятия, которые не были проведены, и другие нарушения.

В ходе проверок в центральных больницах Гусарского и Агдамского районов Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями было установлено, что средства, поступающие от медицинских услуг, не входящих в конверт услуг по ОМС, не поступают в больничную кассу, объемы текущих и капитальных ремонтных работ завышены.

В рамках контрольных мероприятий, проведенных в ОАО "Азерхалча", было установлено, что цена за единицу производственного сырья, закупленного обществом у соответствующих предприятий, завышена по сравнению с сырьем того же качества, предлагаемым другими предприятиями, а цены на материалы, использованные при строительных работах, превышают рыночную стоимость. Было установлено, что в 20 районах были завышены объемы работ по строительству ковроткацкого цеха, пунктов заготовки шерсти.

В ходе проверок в муниципалитете Аран Евлахского района установлено, что наличность из кассы была необоснованно списана, а арендная плата в связи с переданными в аренду муниципальными землями не поступила на счет муниципалитета.

В ходе контрольных мероприятий, проводимых Государственной службой финансового контроля, в отношении виновных должностных лиц были составлены соответствующие протоколы. За допущение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, 108 должностным лицам выписаны штрафы на сумму 82 тысяч манатов. В целях устранения недостатков и предотвращения подобных случаев в других организациях, а также для принятия мер в отношении виновных должностных лиц были направлены письма в центральные и соответствующие местные ИВ и финансовые органы.

Было обеспечено восстановление в госбюджете необоснованно выплаченных сумм, часть из которых была восстановлена в ходе предварительного расследования с наличной выплатой в госбюджет, восстановление оставшейся части продолжается согласно судебному решению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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