В Азербайджане разработана цифровая подпись на основе облачных технологий

БАКУ /Trend/ - ООО AzInTelecom, действующее при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, разработало новое поколение цифровой подписи SIMA на основе облачной технологии в рамках государственно-частного партнерства с компаниями SVORT и Sinam.

Об этом сказал в пятницу советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов на пресс-конференции на тему «Новое поколение цифровой подписи», сообщает Trend.

По его словам, новая электронная подпись может применяться во всех услугах электронного правительства, а также банковских, небанковских кредитных организаций (НБКО), страховых компаний, операторов мобильной связи, кабельного телевидения и интернет-провайдеров.

«Новый продукт ускорит цифровую трансформацию в Азербайджане и будет способствовать использованию онлайн-услуг», сказал Байрамов.

Он отметил, что министерство уделяет большое внимание цифровизации, а также сектору кибербезопасности.

«Данный продукт позволит сделать нашу страну менее уязвимой перед кибератаками, а также повысить безопасность в процессе получения той или иной онлайн-услуги», - сказал советник министра.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)