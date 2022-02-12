Со второго полугодия 2022 г. инфляция пойдет на спад – ЦБА Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Со второго полугодия 2022 года инфляция в Азербайджане пойдет на спад. Об этом сказал в субботу журналистам председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов, передает Trend.

По его словам, в ЦБА ведутся поэтапные работы по снижению инфляции в Азербайджане, и регулятор надеется на снижение инфляционного прогноза международными организациями.

Напомним, что инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составила 6,75 процента, а в 2022 году годовая инфляция в Азербайджане ожидается в пределах 6,6-7,5 процента. ЦБА прогнозирует, что в 2023 году годовая инфляция будет близка к целевому диапазону.

(Автор: Садраддин Агджаев)