МИД Италии предложил заменить российский газ топливом из Азербайджана

Экономика 13 февраля 2022 20:18 (UTC+04:00)
МИД Италии предложил заменить российский газ топливом из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Италии необходимо снизить зависимость от российского газа. В связи с этим властям следует обратить внимание на Алжир, Азербайджан и Туркменистан как альтернативных поставщиков, заявил замглавы итальянского МИД Манлио Ди Стефано, передает Trend.

«Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу и работать с самыми надежными партнерами», — сказал он в интервью газете la Repubblica.

Таким партнером может стать Алжир, добавил Манлио Ди Стефано. Кроме того, он напомнил о важности Трансадриатического газопровода (TAP) для диверсификации источников энергоресурса, поскольку по нему поставляется азербайджанский газ.

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