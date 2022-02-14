Holcim реализует масштабную природоохранную стратегию к 2030 году, нацеленную на сохранение биоразнообразия и природных ресурсов

Holcim на глобальном уровне объявляет о своей стратегии сохранения природы, нацеленной на восстановление биоразнообразия и сбережение водных ресурсов, и тем самым повышение экологичности городов. Деятельность Holcim по улучшению биоразнообразия основана на планах трансформирующей реабилитации, и ее результаты будут оцениваться по научно обоснованной методике, разработанной в партнерстве с Международным союзом охраны природы (МСОП). Holcim с ее глобальной природоохранной стратегией входит в 1% из 500 крупнейших мировых компаний1, реализующих научные разработки в области биоразнообразия, и является первой в отрасли, взявшей на себя обязательство по восполнению запасов пресной воды.

Во время визита Министра Экологии и Природных ресурсов Мухтара Бабаева на завод Гарадаг Цемент был представлен план осуществления стратегии. Генеральный директор компании Халид Самака представил проекты, которые компания успешно осуществляет – это использование сырьевых отходов, инновационая продукция для транспортной инфраструктуры, а также решениы по утилизации и управлению отходами и внедрению циркулярного производства. Господин Самака отметил: “Природа является ключевым элементом всей нашей деятельности, я рад, что мы предпринимаем важные шаги для улучшения нашего биоразнообразия и рационального использования ресурсов и управлении отходами научно обоснованным способом. Наши природоохранные решения, построенные на нашем стремлении стать компанией с нулевым уровнем выбросов, играют жизненно важную роль в борьбе с климатическими изменениями и повышении устойчивости нашего бизнеса. Экологичность производства играет решающую роль в нашем видении прогресса для страны. Реализация природоохранной стратегии Holcim может привести к масштабным изменениям как в секторе строительных материалов, так и в промышленности в целом. Нам нужно, чтобы все предприятия как можно скорее активизировали свои действия и приняли обязательства по защите и восстановлению экосистем, которые необходимы для создания здоровых и устойчивых обществ».

Министр Мухтар Бабаев высоко оценил поддержку Holcim Azerbaijan в области охраны окружающей среды и увеличения зеленых зон, обменялся мнениями о перспективах будущего сотрудничества, затем присоединился к кампании по посадке деревьев и осмотрел установленные в районе очистные сооружения. Это второе совместное мероприятие Министерства экологии и природных ресурсов и Holcim Azerbaijan. Это вторая совместная акция Министерства Экологии и компании Holcim Азербайджан.