Поделись и выиграй подарок!

Банковская карта MyCard Junior от AccessBank предлагает большие возможности для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. Одна из новых возможностей MyCard Junior – возможность заработать тем, кто приводит своих друзей в семью MyCard Junior. Как это происходит? Очень просто:

Обладатель карты делится промокодом с другом. Можно делиться со всеми друзьями – потому что промокод можно использовать неограниченное количество раз. Родители друга представляют полученный промокод при заказе в AccessBank карты myCard Junior. Стоимость карты - 20 AZN Поделившийся промокодом обладатель карты будет получать бонус в размере 20 манатов - после того, как привлеченные им новые клиенты совершат все вместе безналичные платежи (исключая коммунальные платежи и операции по переводу денег с карты на карту) на сумму минимум в 500 манатов ежемесячно. Бонус выплачивается в начале каждого последующего месяца - на протяжении всей кампании, которая продлится три месяца.

Просто и доступно всем! Делитесь больше - зарабатывайте больше!

Для дополнительной информации: https://bit.ly/3sHpo0K

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.

Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).