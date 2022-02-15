В Азербайджане подготовлена карта газоснабжения города Шуша

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" подготовило электронную карту сетей газоснабжения города Шуша. Об этом, как сообщает Trend, говорится в отчете о деятельности министерства энергетики Азербайджана в 2021 году, распространенном накануне.

"Подготовлены электронные карты имеющихся в городе сетей газоснабжения, проведена инвентаризация. Подготовленные карты и техническая информация переданы в Госслужбу по вопросам имущества при министерстве экономики, а также в Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана", - говорится в отчете.

Кроме того, аналогичные работы были проведены в поселке Гадрут, селах Туг, Беюк Таглар, Зогалбулаг, Азых, Эдилли, Ахуллу, Агбулаг и Шехер Ходжавендского района, а также в селе Гаджар Физулинского района, сообщило ведомство.