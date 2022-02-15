Интересная книга от Банка ABB!

БАКУ/Trend/ - В рамках проекта корпоративной социальной ответственности АВВ оказал поддержу в публикации еще одной книги - «МВА – настольная книга руководителя» под авторством бизнес-тренера Эльшана Бадирханова. Презентация книги состоялась 14 февраля по случаю Международного дня дарения книг. После презентации этой книги АВВ планирует подарить определенную часть экземпляров отдельным учреждениям, университетам и центральным библиотекам страны.

Книга основана на многолетнем управленческом опыте автора, проработавшем на руководящих должностях в различных коммерческих организациях нашей страны. Здесь хорошо сочетаются базовые знания в области менеджмента, собранные на основе практических примеров и опыта всемирно известных бизнес-организаций,а также мнения ведущих ученых.

Заместитель Председателя Правления Талех Тагирли отметил, что книга передаёт тот дух развития, который можно наблюдать сегодня в АВВ: «Знание бизнес-администрирования очень важно в нашей современной жизни. Такие книги помогают не только осуществлять процессы развития в соответствии с проверенным опытом, но и способствуют грамотно управлять изменениями в компании. Наличие таких полезных ресурсов на нашем родном языке особенно важно».

Автор Эльшан Бадирханов отметил, что «МВА – настольная книга руководителя» охватывает базовые знания, необходимые руководителю: «Это не учебное пособие, это увлекательное путешествие в мир управления. Уверен, то, что здесь написано, будет полезно руководителям и всем, кто планирует свой карьерный рост. Поэтому хочу поблагодарить АВВ за помощь в издании этой книги».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.