Грантовое соглашение ЕС и Всемирного банка с Азербайджаном поспособствует повышению конкурентоспособности на рынке - Петер Михалко (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк и Европейский союз впервые объединили свои ресурсы в Азербайджане для поддержки правительства страны.

Об этом сказал глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на церемонии подписания грантового соглашения для правительства Азербайджана стоимостью 5,25 миллиона долларов.

По его словам, этот документ будет направлен на техническую поддержку правительства Азербайджана в соответствии с ее стратегическими приоритетами.

«Оно также поспособствует достижению соответствующих целей правительства Азербайджана. Кроме того, эта инициатива исходит из длительного сотрудничества Азербайджана и ЕС и мы уверены, что наше сотрудничество будет носить положительный и продолжительный характер», - сказал он.

Михалко заявил, что эта программа предусмотрена в период до 2024 года и охватит такие сектора как изменение климата, борьба с пандемией, защита окружающей среды и некоторые другие.

«Планируется также поддержать Азербайджан в бизнес секторах, создании умных городов и сел, поддержки женского предпринимательства, внедрению в стране инноваций и ряде других», - отметил глава ЕС в Азербайджане.

Все эти работы поспособствуют снижению влияния пандемии на предпринимательство и бизнес сектора, а также повышению конкурентоспособности на рынке Азербайджана.

«Наше грантовое соглашение служит приоритетам национального развития Азербайджана, принятых в период до 2030 года», - добавил он.

Михалко отметил, что Европейский союз недавно выделил два миллиона евро на развитие бизнеса и инклюзивности в Азербайджане.

Отметим, что сегодня в Баку состоится подписание грантового соглашение для правительства страны.

(Автор: Садраддин Агджаев)