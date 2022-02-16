Назван рост доходов предпринимателей от ненефтяного сектора Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ненефтяной сектор Азербайджана в 2021 году вырос на 17,8 процента, а доходы предпринимателей от этого сектора - на 2,6 процента.

Об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на церемонии подписания гранатового соглашения для правительства Азербайджана между Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ) в Баку, сообщает Trend.

По его словам, Азербайджан является одной из приоритетных стран для Европейского союза. Товарооборот между Азербайджаном и ЕС в 2021 году превысил 20,1 миллиарда долларов.

ЕС является самым крупным инвестором Азербайджана. Кроме того, в Азербайджане работают свыше 1,7 тысячи компаний из Европы. Всемирный банк реализовал 52 проекта в Азербайджане стоимостью четыре миллиарда долларов», - сказал Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)