ЕС и ВБ подписали в Баку грантовое соглашение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 16 февраля состоялась церемония подписания грантового соглашения между ЕС и Всемирным банком (ВБ) для правительства Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend с церемонии подписания, срок действия соглашения составляет три года, а стоимость - 5,25 миллиона долларов.

Отметим, что документ подписали представитель ВБ в Баку Сара Майкл и глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Кроме того, в соответствии с положениями документа, в нем предусмотрены четыре приоритетных направления деятельности ЕС в Азербайджане и пять национальных приоритетов Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)