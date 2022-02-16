«…В соответствии с потребностями наших клиентов, а не наоборот.»: интервью с Давитом Циклаури, Председателем Правления AccessBank

Как Вы чувствуете себя в новой стране и в новой роли – на посту Председателя Правления AccessBank?

Раньше я бывал в Азербайджане не раз – это были краткосрочные рабочие визиты. Приехать в Азербайджан на долгий срок – это и привилегия и в то же время – большая ответственность для меня. Команда AccessBank, к которой я присоединился – это команда профессионалов своего дела и постоянное повышение квалификации сотрудников банка является непрерывным процессом. AccessBank уже многие годы является, если можно так сказать, «ключевой точкой доступа» к финансам для микро-предпринимателей, деятельность которых является важным фактором для экономического развития страны. Как Вы знаете, AccessBank работает на азербайджанском рынке 20 лет. Корпоративная культура, построенная за эти годы в нашем банке, привила сотрудникам чувство ответственности за поддержку микро-предпринимательства в стране. И я уверен, что именно это чувство ответственности позволит нам добиться отличных результатов на азербайджанском рынке и в последующие 20 лет.

Так что в новой стране и новой роли я, вместе с командой AccessBank, чувствую себя полным энергии и больших планов.

Мировая экономика пережила сложный период в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса. Какой Вы видите роль финансовых институтов в восстановлении экономической активности?

Действительно, прошедшие два года были довольно сложными. Никогда бы не мог представить себе масштаб пандемии и ее влияние на жизнь людей и различные индустрии. Тем не менее, мы доказали, что являемся довольно выносливыми и смогли справиться с каждодневными трудностями, вызванными пандемией и связанными с ней ограничениями.

Финансовые институты в нашем регионе сыграли большую роль в поддержке предпринимательства во время пандемии и восстановлении темпов экономики после выхода из нее. AccessBank, наравне с другими банками страны, продолжил функционировать даже во время локдаунов - чтобы обеспечить для наших клиентов и населения доступ к финансам. Более того, своевременная реакция банка в виде отсрочек платежей по кредитам сыграли важную роль в восстановлении экономики. Мы и сегодня продолжаем тесно работать с клиентами, на которых пандемия оказала большее влияние, поскольку для полного восстановления им требуется еще немного времени.

Уже многие годы AccessBank является лидером рынка микрофинансирования в Азербайджане. Как Вы видите текущее положение AccessBank-а и дальнейшие шаги на ближайшее будущее?

Да, AccessBank - лидер микрокредитования в Азербайджане и я думаю, что «рецепт» нашего лидерства – в грамотной и талантливой команде, которая прекрасно знает сегмент микро, малого и среднего бизнесов (ММСБ), с которыми работает много лет. Также следует отметить, что все акционеры AccessBank – международные финансовые институты (такие, как Азиатский Банк Развития (ADB), Европейский Инвестиционный Банк (EIB), Международная Финансовая Корпорация (IFC) и др.), которые активно поддерживают развитие ММСБ сегмента. Помимо этого, мы завоевали на азербайджанском рынке доверие клиентов розничного сегмента, размещающих у нас свои депозиты.

В близком окончании пандемии и связанным с этим ускорением темпов экономики я вижу большие перспективы роста и для AccessBank-а. Прежде всего мы намерены оставаться в своем «родном» сегменте микрофинансирования - продолжая всячески поддерживать предпринимателей на Апшероне и в регионах;- я искренне верю в то, что никто не знает этот сегмент лучше нас.

В то же время мы намерены расширять свою базу клиентов в розничном банкинге. Кроме того – в планах на ближайшее будущее – дальнейшие шаги в цифровизации – пользу от которого мы и наши клиенты почувствовали за последние пару лет пандемии. Эти шаги позволят нам не только быстрее обслуживать имеющихся клиентов, но и привлечь новых – особенно из числа молодежи.

Каким Вы видите свой профессиональный вклад в дальнейшее развитие банковского сектора в Азербайджане? Каковы Ваши ожидания от нового назначения?

Банковский сектор Азербайджана меняется быстрыми темпами. Я склоняюсь к мысли, что в сфере финансов нет ничего невозможного – конечно же - при условии правильного отношения и нужного клиенту финансового продукта. Команда AccessBank придерживается двух основных пунктов при создании банковских продуктов и услуг, которые предоставляет. Первый – это соответствие потребностям клиента. Второе – это простота в пользовании продуктом и прозрачность его условий. То есть, по сути, мы предоставляем наши банковские продукты и услуги в соответствии с потребностями наших клиентов, а не наоборот.

Что касается ожиданий… Я верю, что банковский сектор в Азербайджане еще больше увеличит свой вклад в экономику страны. На сегодняшний день уровень населения Азербайджана, пользующийся банковскими услугами, ниже – по сравнению с некоторыми странами региона. Однако я не сомневаюсь, что в ближайшем будущем, в результате совместной работы всех заинтересованных сторон, включая и регулирующие органы и финансовые институты, банкингом будет пользоваться гораздо больше граждан Азербайджана. И это принесет пользу всем.