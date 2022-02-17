Загрузите на счет 100 манатов и получите дебетовую карту TamKart бесплатно!

С сегодняшнего дня появилась отличная возможность для тех, кто хочет приобрести TamKart от Банка ABB. В рамках новой кампании, которая продлится до 31 марта, получить дебетовую карту TamKart стало еще проще. Теперь вы можете бесплатно получить карты TamKart Visa Classic Debit или TamKart Mastercard Standard Debit, пополнив свой счет на сумму 100 манатов. До начала кампании для получения этих карт необходимо было внести на счет 500 манатов.

TamKart - это комбо карта, сочетающая в себе как дебетовую, так и кредитную функции. Благодаря TamKart клиенты получают возможность производить оплату в рассрочку до 24-х месяцев, а также получать кэшбэк в партнерской сети банка. Кроме того, в банкоматах АВВ при обналичивании средств до 15 000 манатов с дебетовой карты TamKart комиссия не взимается. Получить более подробную информацию и заказать TamKart в режиме онлайн можно здесь.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.