FAO и ЕС поддерживают Азербайджан в развитии агротуризма - министр

БАКУ /Trend/ - В Гахе, Шеки, Балакене и других районах Азербайджана уже созданы объекты агротуризма.

Об этом сказал в четверг министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе семинара на тему "Создание национальной системы агротуризма", сообщает Trend.

По его словам, развитие агротуризма будет способствовать развитию ненефтяного сектора, и в этом направлении ведутся большие работы.

Министр также отметил, что развитие агротуризма будет способствовать развитию сельских районов.

"В связи со смягчением карантина растет турпоток в Азербайджан, и большое внимание уделяется туризму в районах", - сказал Керимов.

По словам главы ведомства, некоторые страны имеют большой опыт в сфере развития агротуризма, и Азербайджан намерен его перенять.

"Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO), ЕС и другие крупные организации оказывают поддержку Азербайджану в развитии этой сферы. Кроме того, мы ожидаем, что прибыль предпринимателей и фермеров в этой области будет только расти. Поэтому министерство сельского хозяйства будет оказывать в этом направлении всю необходимую поддержку", - добавил Керимов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)