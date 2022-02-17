В Азербайджане создают еще 50 субъектов агротуризма - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - В Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах Азербайджана планируется создать еще 50 субъектов агротуризма.

Об этом сказал в четверг председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов в ходе семинара на тему "Создание национальной системы агротуризма", сообщает Trend.

По его словам, реализация этой инициативы уже началась.

"Этот проект реализуется совместно с Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты и Государственным агентством по туризму", - сказал Мамедов.

"В целом важно наладить сотрудничество и координацию между различными заинтересованными сторонами в цепочке создания добавочной стоимости в сфере агротуризма. Считаю важным развивать новые проекты, решать проблемы и создавать площадку для регулярных дискуссий, объединять усилия. Поскольку агротуризм является новой сферой, особое внимание следует уделить его продвижению. Сегодня крупные компании мировой туристической индустрии вкладывают большие средства в сегмент агротуризма. Необходимо реализовать комплексные меры по привлечению местных и иностранных инвесторов в эту сферу. Помимо подготовки предпринимателей и объектов в соответствующей сфере, возникает серьезная потребность в расширении каналов сбыта. В связи с этим туроператорам следует разработать интересные пакеты и сформулировать новую маркетинговую программу. Сегодня страны мира проводят большую работу по привлечению туристов. В этом контексте участники туристической отрасли Азербайджана должны идти в ногу с новыми вызовами и требованиями, чтобы продолжить глобальную конкуренцию", - подчеркнул Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)