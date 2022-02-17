Индия планирует расширить ассортимент своих товаров на азербайджанском рынке - посол
БАКУ /Trend/ - Мы планируем расширить ассортимент индийских товаров на азербайджанском рынке.
Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг посол Индии в Азербайджане Бавитлунг Ванлалвавна в ходе деловой встречи в рамках азербайджано-индийского сотрудничества.
«Индия уже давно присутствует на рынке Азербайджана, однако мы бы хотели расширить разнообразие индийских товаров», - сказал Ванлалвавна.
По словам дипломата, Индия может предложить азербайджанскому рынку информационные технологии и электронику (мобильные телефоны).
Он также отметил, что Азербайджан является одним из важнейших рынков для индийских товаров.
«Товарооборот между Индией и Азербайджаном в 2021 году вырос на 27 процентов по сравнению с 2020 годом, что свидетельствует о тесном сотрудничестве двух стран», - сказал Ванлалвавна.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)