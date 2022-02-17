Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с протестом водителей фур

БАКУ /Trend/ - Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сделало заявление в связи с тем, что водители четырех фур перекрыли сегодня дороги проспекта Гейдара Алиева в Баку.

«Следует отметить, что при выдаче «Бланков разрешений» выясняется текущий спрос перевозчиков на эти бланки и объем международных перевозок, осуществленных ими в предыдущие периоды. Ведется работа в этом направлении, и в скором времени будет запущено специальное электронное программное обеспечение для управления выдачей разрешений. Цель состоит в том, чтобы сохранить принцип справедливости в процессе выдачи разрешений и упростить к ним доступ перевозчиков», - сказали в ведомстве.

Как отмечается, с июня 2021 года процесс распределения разрешений на международные перевозки Государственной автомобильной службой при Министерстве цифрового развития и транспорта осуществляется по новому и прозрачному механизму. Сами перевозчики участвовали в процессе распределения разрешений. Результаты распределения публикуются на сайте Ассоциации перевозчиков. Негативные ситуации, наблюдаемые ранее, полностью и однозначно предотвращены. Перевозчики беспрепятственно получают бланки разрешений от Государственной автомобильной службы. Следует отметить, что из-за ограниченного количества «бланков разрешения», их выдача в количестве, превышающем спрос не только наносит ущерб законным интересам других местных перевозчиков, но и ослабляет рыночные позиции азербайджанских перевозчиков, осуществляющих международные перевозки, ограничивая их доступ на зарубежные рынки.

«В связи с этим министерство сотрудничает с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) и обменивается информацией о реальных потребностях перевозчиков. Только один перевозчик, Рамиш Джафаров, выступил против такого распределения, требуя дополнительных привилегий и угрожая госоргану. Кроме того, несмотря на то, что Рамиш Джафаров был неоднократно принят должностными лицами Службы для разъяснения действующего законодательство, он неоднократно нарушал общественный порядок путем шантажа и запугивания с целью получения сверх необходимого количества «бланков разрешение». В последний раз Рамиш Джафаров нарушил нормальный режим работы Службы 27 декабря 2021 года, совершив очередное противоправное деяние. В результате служба обратилась в Наримановское районное управление полиции, и после вмешательства сотрудников полиции грузовик был задержан перед административным зданием службы, а Рамиш Джафаров был приговорен к 15 суткам административного ареста», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Рамиш Джафаров в прошлом также допустил ряд нарушений.

«Так, отдел исполнения и пробации Сураханского района города Баку при министерстве юстиции Азербайджанской Республики 17 января 2018 года направило в Государственную автотранспортную службу письмо с просьбой приостановить выдачу соответствующих разрешений Рамишу Джафарову на автомобильные перевозки за незаконный вывоз транспортного средства, приобретенного по договору лизинга и обеспечить признание выданных разрешений недействительными», - говорится в сообщении.

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