Расширяется зона охвата оптической сетью в пригородах Баку

БАКУ /Trend/ - ООО "Baktelecom" интенсивно расширяет охват оптической сети и прокладывает современные телекоммуникационные линии в пригородах Баку.

Об этом сообщили в Baktelecom в пятницу в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, до конца 2022 года в поселке Бина планируется сдать в эксплуатацию оптическую сеть емкостью 10 000 номеров. В жилом массиве "Сюдчюлюк совхозу" уже началось подключение жителей к услугам широкополосного доступа. Что касается поселков Кюрдаханы, Маштага и Махаммади, там ведется подготовка к созданию оптической инфраструктуры. До конца текущего года планируется построить сеть емкостью более 20 000 номеров.

Некоторое время назад на сайте baktelecom.az была активизирована функция проверки охвата услугами широкополосного доступа по ссылке https://baktelecom.az/qoshulmani-yoxla.

Следует отметить, что Baktelecom обеспечивает качественным обслуживанием 150 тысяч квартир в Баку и окрестных поселках через оптическую инфраструктуру емкостью 300 тысяч пользователей. Сеть, основанная на технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network), гарантирует стабильную скорость, позволяя обеспечивать по единой линии услуги телефона, интернета и телевидения.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева)