2022 год будет нацелен на укрепление отношений с Азербайджаном - советник посла России
БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном динамично развиваются.
Об этом сказал в понедельник советник посла России в Азербайджане Алексей Студнярский в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, сообщает Trend.
По его словам, торгово-экономические отношения Азербайджана и России динамично развивались и в прошлом году.
«Мы высоко оцениваем российско-азербайджанские отношения во всех сферах. По сути, весь 2022 год в связи с 30-летием дипломатических отношений двух стран будет нацелен на укрепление связей, в том числе на региональном уровне», - сказал Студнярский.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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