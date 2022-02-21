2022 год будет нацелен на укрепление отношений с Азербайджаном - советник посла России

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном динамично развиваются.

Об этом сказал в понедельник советник посла России в Азербайджане Алексей Студнярский в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, сообщает Trend.

По его словам, торгово-экономические отношения Азербайджана и России динамично развивались и в прошлом году.

«Мы высоко оцениваем российско-азербайджанские отношения во всех сферах. По сути, весь 2022 год в связи с 30-летием дипломатических отношений двух стран будет нацелен на укрепление связей, в том числе на региональном уровне», - сказал Студнярский.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)