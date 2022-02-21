Названы инвестиции России в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Российские инвестиции в экономику Азербайджана за все время составили 6,3 миллиарда долларов. Пять миллиардов долларов из этой суммы было вложено в нефтяной сектор, 1,3 миллиарда - в ненефтяной.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, сообщает Trend.

«Азербайджанские инвестиции в экономику России превысили 1,2 миллиарда долларов, и в основном это были инвестиции в ненефтяной сектор. Двусторонний товарооборот в 2021 году составил три миллиарда долларов, из них на долю импорта пришлись 2,1 миллиарда долларов, на долю экспорта - более 920 миллионов долларов. В прошлом году доля России в общем товарообороте Азербайджана составила девять процентов», - сказал Сафаров.

Товарооборот Азербайджана в 2021 году вырос на 12 процентов по сравнению с 2020 годом, отметил замминистра.

«Кроме того, 14 российских компаний подали заявки на участие в восстановлении Карабаха», - добавил Сафаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)