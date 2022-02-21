Из Астары отправится очередной поезд в рамках российско-азербайджанского проекта «Агроэкспресс»
БАКУ /Trend/ - Сегодня из Астары отправится очередной поезд в рамках российско - азербайджанского проекта «Агроэкспресс».
Об этом сказал в понедельник исполняющий обязанности главы Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia в Баку, сообщает Trend.
«Этот проект будет способствовать росту товарооборота между Азербайджаном и Россией», - сказал Абдуллаев.
По его словам, AZPROMO нацелен на развитие ненефтяного экспорта Азербайджана.
Отметим, что 21 февраля в Баку организована бизнес-миссия удмуртских компаний.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста
Лента новостей
Динамика развития торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Удмуртией имеет потенциал роста
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Баку и Берлином