Агентство по развитию МСБ Азербайджана заинтересовано в привлечении зарубежного бизнеса в страну - Орхан Мамедов

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана заинтересовано в привлечении зарубежного бизнеса в страну и готовы оказывать необходимое содействие.

Об этом сказал председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе бизнес-форума Azerbaijan & Udmurtia, сообщает в понедельник Trend.

"Проведение мероприятий подобного формата демонстрирует наличие большого спектра направлений для совместного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Удмуртской Республикой, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса, и позволяет более оперативно выявлять перспективные области для реализации двухстороних инициатив. На сегодняшнем форуме принимают участие представители ряда государственных и частных структур, что создаёт условия для эффективного диалога между сторонами. Наше Агентство придаёт большое значение расширению связей с профильными структурами Российской Федерации на уровне госучреждений, а также напрямую с бизнес сообществами", - сказал он.

Мамедов отметил что в рамках долгосрочного сотрудничества с АО "Корпорация МСП" были проведены семинары для субъектов МСП по госзакупкам, профильные круглые столы с участием компаний обеих сторон.

"Особое внимание уделяется работе с регионами и до пандемии мы наблюдали динамику роста инициатив по развитию регионального сотрудничества. К сожалению, в пик пандемии, мы были ограничены в возможностях поддержания прямых контактов. В силу смягчения ограничений отрадно видеть возращение активности в этом направлении. В рамках проходившего в Баку в ноябре прошлого года заседания деловой миссии российских компаний в сфере развития городской инфраструктуры «Умный город» Агентство и Российский Экспортный Центр подписали совместный меморандум, нацеленный на активизацию контактов и оказание поддержки субъектам МСП обеих стран. Агентство активно работает по расширению географии сотрудничества местных субъектов МСП с потенциальными зарубежными партнерами. В связи с этим хотел бы отметить интерес в налаживании отношений с соответствующими структурами Удмуртии, в целях обмена опытом, а также реализации совместных механизмов поддержки бизнеса. Мы также заинтересованы в привлечении зарубежного бизнеса в Азербайджан и готовы оказывать необходимое содействие", - сказал он.

Мамедов отметил, что в услугам деловых людей предоставлены наши Центры развития Малого и Среднего Бизнеса, оказывающие консультацию субъектам МСП, проводящие тренинги и инкубационные программы.

"Предприниматели могут пройти все необходимые этапы для организации деловой деятельности в наших Домах Малого и Среднего Бизнеса, которые оказывают G2B и B2B услуги субъектам МСП в едином пространстве по принципу «one-stop-shop». Агентство также оказывает финансовую поддержу предпринимателям по исследованию местного рынка для успешного ведения бизнеса. Касательно прочих финансовых механизмов Агентства, хотелось бы отметить предоставление грантов на реализацию научных, образовательных и исследовательских проектов в сфере развития МСП. Агентство также может оказать содействие предприниматем в определении местного бизнес-партнера. В этом направлении отмечу сеть «Друзей МСБ», которая действует в порядка 30-ти регионах и городах Азербайджана, а также Общественный совет при Агентстве в составе 15 бизнес-ассоциаций, объединяющих сотни предпринимателей. В завершении своего выступления, мне хотелось бы еще раз поблагодарить организаторов и всех участников сегодняшнего мероприятия и выразить уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, а также призвать предпринимателей обеих сторон к активному диалогу и выявления общих интересов, которые мы как Агентство готовы поддержать в тесном диалоге с Торговым представительством России в Азербайджане", - заключил он.

(Автор: Садраддин Агджаев)