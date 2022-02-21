Между Азербайджаном и российским регионом в Баку подписан ряд соглашений
БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания соглашения между Региональной общественной организацией «Азербайджанский общественный центр Удмуртии «Достлуг» и Русской общиной Азербайджана.
Документ направлен на дальнейшее развитие дружественных отношений между Удмуртией (РФ) и Азербайджаном, сообщает в понедельник Trend.
Также подписано соглашение между Корпорацией развития Удмуртии и Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Оно предусматривает дальнейшее развитие двусторонних связей и расширение инвестиций.
Отметим, что 21 февраля в Баку прошла бизнес-миссия удмуртских компаний.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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