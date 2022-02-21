Азербайджан сотрудничает более чем с 80 регионами России - замминистра

БАКУ /Trend/ - Визиты представителей бизнеса регионов России в Азербайджан очень важны для развития двусторонних торгово-экономических отношений.

Об этом сказал в понедельник журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров, сообщает Trend.

По его словам, в развитии политических и торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией ведущую роль играют их президенты.

«Дружба между президентами и те решения, которые принимаются на высшем государственном уровне, придают очень серьезный импульс развитию торгово-экономических отношений. Несмотря на негативное влияние последствий пандемии коронавируса на экономики России и Азербайджана, наши страны продемонстрировали стабильный рост и восстановление», - сказал Сафаров.

Замминистра отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Россией в 2021 году вырос более чем на 12 процентов по сравнению с 2020 годом.

«Рост экспорта в отчетный период составил более 30 процентов, а импорта - около шести процентов. Эти показатели говорят о том, что мы имеем потенциал дальнейшего развития двусторонних отношений в сфере торговли и экономики», - сказал Сафаров.

Он также подчеркнул, что Азербайджан сотрудничает более чем с 80 регионами России.

«Порядка с 20 российскими регионами у нас подписаны различные соглашения по торгово-экономическому направлению», - отметил замминистра.

В общем контексте развития торгово-экономических отношений, по словам Сафарова, Азербайджан рассматривает возможности развития связей и сотрудничества с российским регионом - Удмуртией.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)