В Азербайджане будут усилены антиинфляционные меры (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:17)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов 21 февраля подписал распоряжение о неотложных мерах в связи с усилением антиинфляционных мер в Азербайджане. Основными целями распоряжения являются снижение давления мировых цен на продовольствие на внутренний потребительский рынок, сохранение реальных доходов и покупательной способности населения, стимулирование местного производства.

Об этом сообщили Trend в Кабмине Азербайджана.

Усиливается контроль для предотвращения ценовых манипуляций

Министерство экономики, Государственный таможенный комитет (ГТК), министерство сельского хозяйства и другие соответствующие органы Азербайджана раз в месяц будут информировать Кабинет министров об усилении здоровой конкурентной среды в стране, в том числе о мерах контроля с целью предотвращения случаев монополизации, разделения рынков, применения согласованных цен и ценовых манипуляций.

Министерству экономики поручено совместно с ГТК принять необходимые меры по сохранению уровня самообеспечения внутреннего рынка продовольственными товарами в составе минимальной потребительской корзины.

Темпы роста цен будут стабилизированы за счет торговых надбавок

Министерству экономики Азербайджана дано поручение по стабилизации темпов роста цен на основные продукты питания в соответствии с правилами рыночной экономики, за счет торговых надбавок.

В целях усиления социальной защиты уязвимых групп населения в Кабмин в 15-дневный срок должны быть представлены предложения по стабилизации темпов роста цен на основные продукты питания в составе минимальной потребительской корзины за счет торговых надбавок.

Будут подготовлены предложения в связи с резервами стратегических продуктов

Согласно распоряжению, Агентство государственных резервов совместно с министерством сельского хозяйства и министерством экономики должно представить в Кабмин предложения в связи с резервами стратегических продуктов с учетом ситуации на мировом продовольственном рынке.

Будут приняты меры по более эффективной организации работы сельскохозяйственных ярмарок

Даны поручения по организации ярмарок, оптимизации расходов в связи с транспортно-логистическими и торговыми сетями в Азербайджане.

Согласно распоряжению, соответствующим правительственным структурам поручено принять меры для более эффективной организации оптовой и розничной продажи сельскохозяйственной продукции на ярмарках, развития частных баз по заготовке и продаже и логистических центров. В то же время им предписано в 15-дневный срок подготовить и представить в Кабмин предложения о применении возможных механизмов с целью оптимизации транспортно-логистических расходов на местную и импортируемую сельскохозяйственную и продовольственную продукцию.

Дано поручение по стимулированию местных производителей продовольственных продуктов

Согласно распоряжению, предусматриваются меры по улучшению снабжения внутреннего рынка продовольственными продуктами, входящими в состав минимальной потребительской корзины, а также стимулированию местных производителей данных продовольственных продуктов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)