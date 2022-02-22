Делегация ЕС в Азербайджане окажет финансовую помощь местному бизнесу - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Делегация Европейского союза (ЕС) в Азербайджане окажет финансовую помощь бизнесу страны на два миллиарда евро.

Об этом сказал во вторник глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко в ходе конференции на тему «Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятной среды для малых и средних предприятий и повышении их конкурентоспособности», сообщает Trend.

По его словам, этот инструмент финансирования охватит порядка 25 тысяч предпринимателей.

«Правительство Азербайджана сделало прорыв в секторе развития малого и среднего бизнеса. Мы стали свидетелями этого прорыва, сотрудничая с Агентством Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ). Мы продолжим оказывать финансовую поддержку субъектам МСБ в Азербайджане», - сказал Михалко.

Он также сообщил, что представительство ЕС в Азербайджане провело анализ микрокредитования предпринимательства.

«В рамках этих работ мы дали азербайджанской стороне свои рекомендации и планируем еще больше интегрировать европейский опыт в Азербайджан. Кроме того, мы планируем в рамках своего сотрудничества с Азербайджаном оказать поддержку порядка 25 тысячам предпринимателей и выделили на эти цели два миллиарда евро», - сказал Михалко.

По его словам, представительство ЕС и Агентство Азербайджана по развитию МСБ реализуют проекты по цифровизации предпринимательства и переходу к «зеленым технологиям».

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)