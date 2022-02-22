Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества со странами ЕС - Орхан Мамедов

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для расширения сотрудничества со странами ЕС и экономической интеграции в регионе.

Об этом сказал во вторник председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов в ходе конференции на тему «Поддержка правительства Азербайджана в создании более благоприятной среды для малых и средних предприятий и повышении их конкурентоспособности», сообщает Trend.

По его словам, это особенно важно в постпандемический период, когда ожидается восстановление экономики и устойчивый рост.

«Товарооборот между Азербайджаном и европейскими странами в 2020 году составил 9,5 миллиарда долларов, или 40 процентов от общего товарооборота нашей страны. Азербайджан импортировал продукцию из Европы на 6,8 миллиарда долларов. Кроме того, в Азербайджане работают 1,7 тысячи европейских компаний», - сказал Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан после освобождения от оккупации своих территорий создал новые возможности для расширения сотрудничества.

Глава правления сообщил, что ВВП Азербайджана в 2021 году вырос на 5,6 процента по сравнению с 2020 годом.

«Добавочная стоимость в этот период в ненефтяной отрасли выросла на 7,2 процента, а в нефтяной - на 1,8 процента», - сказал Мамедов.

Он подчеркнул, что малый и средний бизнес Азербайджана получил широкие возможности для устойчивого развития.

«Наше агентство имеет широкий спектр инструментов для поддержки малого и среднего предпринимательства», - сказал Мамедов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)