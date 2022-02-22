На ряде участков автодороги в Зангезурском коридоре начались работы по укладке асфальтового покрытия (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время строительные работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Азербайджана, ведутся быстро и качественно. На дороге строятся мосты и тоннели. На некоторых участках дороги уже начались работы по укладке асфальтового покрытия.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он сообщил, что во время оккупации азербайджанских территорий армяне разрушили почти всю инфраструктуру, в том числе дороги в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Поэтому в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, подписанными с целью восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях, Государственное агентство автомобильных дорог спроектировало и построило 15 автодорог, общая протяженность которых составила 1516,3 километра.

Одним из основных проектов дорожной инфраструктуры является строительство «Дороги Победы».

Несмотря на то, что эта двухполосная дорога протяженностью 101 километр проходит по территории со сложным рельефом, она была построена за 10 месяцев. Церемония открытия дороги состоялась 7 ноября 2021 года, и в ней принял участие глава государства.

Эта дорога начинается от села Ахмедбейли (149-й километр магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур) и соединяет село Алханлы, Физулинский международный аэропорт, город Физули, село Беюк Таглар, лес Топхана, село Дашалты и город Шушу». - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)