На ряде участков автодороги в Зангезурском коридоре начались работы по укладке асфальтового покрытия (Дополнено 2)

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БАКУ /Trend/ - В настоящее время строительные работы на участке Зангезурского коридора, проходящем по территории Азербайджана, ведутся быстро и качественно. На дороге строятся мосты и тоннели. На некоторых участках дороги уже начались работы по укладке асфальтового покрытия.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он сообщил, что во время оккупации азербайджанских территорий армяне разрушили почти всю инфраструктуру, в том числе дороги в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Поэтому в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, подписанными с целью восстановления дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях, Государственное агентство автомобильных дорог спроектировало и построило 15 автодорог, общая протяженность которых составила 1516,3 километра.

Одним из основных проектов дорожной инфраструктуры является строительство «Дороги Победы».

Несмотря на то, что эта двухполосная дорога протяженностью 101 километр проходит по территории со сложным рельефом, она была построена за 10 месяцев. Церемония открытия дороги состоялась 7 ноября 2021 года, и в ней принял участие глава государства.

Эта дорога начинается от села Ахмедбейли (149-й километр магистральной автодороги Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур) и соединяет село Алханлы, Физулинский международный аэропорт, город Физули, село Беюк Таглар, лес Топхана, село Дашалты и город Шушу», - сказал Мамедов.

Президент Ильхам Алиев в ходе визита в Шушу 14 января 2021 года заложил фундамент автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, отметил глава госагентства.

«Как и другие проекты дорожной инфраструктуры, реализуемые в Карабахе, вторая автомагистраль протяженностью 81,6 километра, имеющая четыре и шесть полос движения и соответствующая первой технической категории, соединяющая Физулинский международный аэропорт с городом Шуша, строится быстро и качественно. В целях завершения строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша в 2024 году работы ведутся в две смены. Эта дорога начинается со 157-го километра транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур. После строительства на ней мостов и тоннелей она станет на 19,4 километра короче «Дороги Победы», - сказал Мамедов.

По его словам, также быстрыми темпами строится автодорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), фундамент которой был заложен главами Азербайджана и Турции. Дорога протяженностью 123,6 километра строится в соответствии с первой технической категорией, является частью коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет большое значение с точки зрения соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Кроме того, успешно продолжается строительство на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов автодороги Тогана-Кяльбаджар-Истису (80,7 километра, четыре полосы движения), автодороги Кяльбаджар-Лачин (72,8 километра, две полосы движения), дорожной инфраструктуры на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов (726,3 километра, две полосы движения), автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 километра, четыре полосы движения), автодороги Губадлы-Эйвазлы (28,5 километра, две полосы движения), Губадлы-Махмудлу-Языдюзю-граница с Арменией (26,4 километра, две полосы движения), Шюкюрбейли-Джебраил-Гадрут (39,7 километра, четыре полосы движения), Физули-Гадрут (12 километров, четыре полосы движения), Гадрут-Туг-Азых (22 километра, две полосы движения), Барда-Агдам (44,5 километра, четыре полосы движения), Агдам-Физули (64,8 километра, четыре полосы движения), Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты (22 километра, две полосы движения), отметил Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)