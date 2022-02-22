Новые возможности для предпринимателей от Банка АВВ

ABB запустил очередную кампанию по поддержке малого предпринимательства. Благодаря новой кампании банка «Yazla gələn fürsətlər» предприниматели смогут получить микрокредиты на более выгодных условиях:

Условия кредита:

Срок - до 48 месяцев

Годовая процентная ставка - от 16%

Максимальная сумма - 20 000 манатов

Без поручителя до 15 000 манатов

Кампания продлится до 31 марта. Воспользоваться весенней кампанией может каждый малый предприниматель для этого достаточно обратиться в любой филиал АВВ.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.