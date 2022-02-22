БАКУ/Trend/ - Российские компании готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских предприятий. Как передает Trend, об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на материалы ко встрече Президента России Владимира Путина и Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как отмечается, на повестке дня - интенсификация экономических связей за счёт крупных флагманских проектов. В материалах подчёркивается рост взаимной торговли между Россией и Азербайджаном за прошлый год. Так, в январе-ноябре 2021 года взаимная торговля составила 2933,5 миллиона долларов (рост на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), российский экспорт – 2019,4 миллиона долларов США (рост на 10,4%), импорт – 914,1 миллиона долларов США (рост на 24,6%).

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева находятся с официальным визитом в России по приглашению Президента Владимира Путина.