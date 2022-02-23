В Азербайджане отмечается динамичный рост креативной индустрии и авторского творчества - Камран Иманов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отмечается динамичный рост креативной индустрии и авторского творчества.

Об этом сказал в среду председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов в ходе конференции на тему «Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии», сообщает Trend.

По его словам, в 2010 году сектор креативной индустрии составлял 3,5 процента ВВП, в 2015 - 5,1 ВВП и в 2020 году - 5,3 процента ВВП.

«Доля авторских проектов в ВВП Азербайджана в 2010 году составляла 1,8 процента, а в 2015 и 2020 годах - по 2,9 процента», - сказал Иманов.

Отметим, что 23 февраля в Баку проходит конференция на тему «Проблемы и возможности для бизнеса в творческой индустрии» с участием министра культуры Азербайджана Анара Керимова, председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова, председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Камрана Иманова, а также предпринимателей.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)