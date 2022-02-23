Турция содействует Азербайджану в развитии знаний в сфере IV промышленной революции

БАКУ /Trend/ - Центр IV промышленной революции Турции развивает в Азербайджане знания в этой сфере.

Об этом сказал в среду руководитель Центра IV промышленной революции Турции Эрдем Эфе в ходе конференции на тему «Тренды IV промышленной революции» в Баку, сообщает Trend.

По его словам, программа центра в Азербайджане направлена на расширение знаний не только среди работников промышленных предприятий, но и охватит население.

«Мы широко проводим в Турции подобные работы. В Азербайджане уже создан соответствующий центр IV промышленной революции», - сказал Эфе.

Технологии IV промышленной революции применяются в Турции в таких секторах экономики, как автомобилестроение и промышленность, отметил глава центра.

«Кроме того, мы в своих проектах широко используем искусственный интеллект, и уже разработана национальная стратегия развития этих технологий», - сказал Эфе.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)