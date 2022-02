Компания EY Azerbaijan объявила имена 9-ти участников конкурса «Предприниматель года 2022»

Целеустремлённые предприниматели со всего мира зачастую решают сложнейшие задачи современности, тем самым способствуют переменам и оказывают положительное воздействие на жизни тысяч людей.

Компания EY рада объявить имена девяти вдохновляющих предпринимателей из Азербайджана, которые принимают участие в конкурсе EY "Предприниматель года 2022".

Основной победитель, а также победители в нескольких номинациях будут объявлены на специальной церемонии, которая состоится 10 марта в Баку.

Конкурс «Предприниматель Года» проводится в партнерстве с Агентством развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана. В качестве спонсора программы выступает Международный Банк Азербайджана (ABB). Поддержку конкурсу также оказывают AZPROMO и Ekvita.

ATL Tech

ATL Tech — одна из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Азербайджане как по численности персонала, так и по объему доходов. Компания предоставляет решения для колл-центров, а также программное обеспечение ERP. Цель ATL Tech — обеспечить эффективность деятельности компаний-клиентов и помочь им всегда оставаться на связи. Программное обеспечение ATL обрабатывает от 30 до 40 тысяч телефонных звонков ежедневно. В ATL функционирует лаборатория искусственного интеллекта, обеспечивающая распознавание и преобразование речи на азербайджанском языке в текст. ATL расширяет свою деятельность и за пределами Азербайджана: в настоящее время компания обслуживает клиентов в соседней Грузии, Великобритании и США. ATL Tech планирует стать региональным лидером в области разработки программного обеспечения.

ELAD

Компания ELAD — транспортная компания, обладающая 16-летним опытом работы в данной сфере. Компания зарекомендовала себя как ответственного и надежного партнера на рынке автоуслуг. Компания предоставляет следующие услуги: перевозка пассажиров (shuttle bus service), трансфер, встреча и перевозка гостей, аренда автомобилей с водителем, эвакуация автотранспорта, передислокация офисов. В автопарке ELAD представлено достаточное количество автомобилей многих категорий, что позволяет удовлетворять различные нужды клиентов.

Fortune Trade

Fortune Trade – поставщик и официальный дистрибьютор смазочных материалов, фильтров, жидкостей и продуктов AdBlue различных брендов в Азербайджане. Компания предлагает индустриальные, моторные, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, широкий выбор фильтров и AdBlue и удовлетворяет спрос как корпоративных, так и индивидуальных клиентов. Fortune Trade является учредителем сайта www.oilmarket.az, первой онлайн-площадки по продаже подобной продукции. Компания планирует начать производство смазочных материалов в Азербайджане, наладить экспорт и продвигать азербайджанский бренд на мировом рынке. Кроме того, компания планирует дальнейшее расширение клиентского портфеля.

IDEA

Компания IDEA, осуществляющая свою деятельность с 2003 года, занимается производством малых архитектурных форм из дерева и металла для общественных мест и обеспечивает их практическое применение в строительных проектах. К малым архитектурным формам, производимым компанией, относятся скамейки, столбовые опоры, киоски, перголы, автобусные остановки и др, располагаемые на открытом воздухе. В настоящее время портфолио компании включает более 500 видов продукции. Изделия IDEA отличаются высоким качеством и длительной гарантией и экспортируются в Катар, ОАЭ, Россию, Великобританию и другие страны. IDEA — единственная компания в СНГ и на Ближнем Востоке, предлагающая столь широкий ассортимент. Цель IDEA – превратиться во всемирно известный бренд в своей отрасли и представлять Азербайджан.

JL Tech

Деятельность компании JL Tech связана с технологиями сбора, передачи и обработки данных. JL Tech предоставляет своим клиентам возможность упростить доступ к данным, получить предварительную информацию и увидеть более широкую картину данных, тем самым повышая их эффективность. Заключив крупнейшую сделку в регионе, компания JL Tech получила статус «Золотого партнера» и «Партнера года» от Oracle. Представительства компании JL Tech функционируют в Грузии, Украине, а с января 2021 года в Турции, где планируется дальнейшее расширение деятельности.

Portmanat

Portmanat — первая система электронных кошельков в Азербайджане. Основная цель Portmanat — принести пользу обществу и упростить пользователям работу в Интернете. Компания предлагает B2B и B2C решения для своих клиентов. Это первая платформа, позволяющая интегрировать платежную систему в веб-сайты за довольно короткий срок (около 2-х часов). Portmanat также оказывает услугу краткосрочного кредитования для своих клиентов. Продукт Portmanat Avans позволяет сотрудникам различных компаний получать определённую часть зарплаты досрочно. Portmanat планирует стать цифровым банком и выпускать собственные платежные карты.

YIĞIM Payment System

YIĞIM Payment System, запущенная в 2017 году, предлагает высокотехнологичные платежные решения, которые позволяют предпринимателям получать платежи через многочисленные платежные каналы, такие как терминалы оплаты, приложения мобильного банкинга, электронные кошельки, используя только лишь единое подключение к системе компании. Система также предлагает клиентам широкий спектр функциональных решений для приема платежей посредством банковских карт на сайтах и ​​в мобильных приложениях. Используемое программное обеспечение полностью принадлежит бренду YIĞIM. Благодаря эксклюзивным решениям, оперативности и профессиональному подходу более 200 компаний доверили свои наличные и безналичные платежи платежной системе YIĞIM. В клиентском портфеле компании представлены международные компании Wolt, Bolt, Maxim, отели Absheron Group, PMD Hospitality, а также другие известные бренды, такие как, 189, Optimal Electronics и Music Gallery. Предоставляемые услуги могут считаться уникальными не только в Азербайджане, но и в других странах. Именно поэтому существующие клиенты компании пригласили YIĞIM к сотрудничеству в Грузии и странах Центральной Азии, где нуждаются в таких же услугах. Компания планирует расширить деятельность и функционировать по меньшей мере в двух зарубежных странах в 2022 году.

Your Decor and Events

Компания Your Decor and Events, учрежденная в 2018 году предлагает широкий спектр услуг, включая организацию мероприятий, рекламу, промо-продукцию, VIP-подарки и т.д. Компания известна и за пределами страны, а именно в Канаде, США и в странах Европы. Компания Your Decor and Events учавствовала в организации мероприятий высокого уровня, а также множества международных мероприятий. Your Decor and Events оказывает помощь в эффективной организации мероприятий и формировании идей и концепций, которые клиенты хотят воплотить в жизнь.

ZIRA Natural & Gourmet

ZIRA Natural & Gourmet — национальный бренд, представляющий богатые сельскохозяйственные и гастрономические традиции страны, предлагая широкий выбор джемов, варений, соусов и закусок. Основной концепцией ZIRA является производство продукции высочайшего качества и продвижение Азербайджана в секторе продуктов питания премиум-класса во всем мире. Важным критерием качества является натуральность продуктов, именно поэтому все ингредиенты поступают от мелких фермерских хозяйств страны, применяющие традиционные методы выращивания без использования химикатов. Компания экспортирует свою продукцию в Россию, Казахстан, Беларусь и Украину, а также на некоторые нетрадиционные для азербайджанской продукции рынки, такие как Япония и США.

О конкурсе «Предприниматель года»

Основанный компанией EY в 1986 году конкурс «Предприниматель года» является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград. Особенностью программы является то, что она поощряет предпринимательскую активность людей с высоким потенциалом и признает вклад людей, которые вдохновляют других своим видением, лидерством и достижениями. «Предприниматель года» - глобальная программа, которая отмечает тех, кто создает и ведет успешный, растущий и динамичный бизнес и охватывает более 145 городов в более чем 60 странах мира.