Buta Airways отменила сегодняшний рейс из Баку в Астрахань

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания Buta Airways отменила запланированный на четверг рейс по маршруту Баку-Астрахань-Баку в связи с ограничениями на полеты из аэропортов юга России.

По сообщению Россавиации, на сегодня отменены все рейсы из аэропорта Астрахани из-за запрета использования южного воздушного пространства.

Пассажиры отмененного рейса могут обменять билеты на другие даты или вернуть без применения штрафов.

Просим всех наших пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях.

Официальные страницы Buta Airways в социальных сетях:

• facebook.com/ButaAirways

• instagram.com/ButaAirways

• twitter.com/ButaAirways

• vk.com/ButaAirwaysru