Халг Банк завершил процесс внедрения программного обеспечения FICO Siron

Один из крупнейших банков Азербайджана Халг Банк и компания РДТЕХ объявили о завершении проекта по внедрению системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на базе решения Siron® компании FICO.

Система успешно введена в эксплуатацию и позволяет Банку решать ряд задач, в числе которых – осуществление мониторинга поведения клиентов и их транзакций (Siron®AML), скрининг и оценка рисков клиентов (Siron®KYC), скрининг платежей в режиме реального времени (Siron®Embargo). Благодаря решениям на основе системы FICO риски Банка в этом направлении сводятся к минимуму.

Уполномоченные сотрудники Банка используют компоненты системы для принятия решений в режиме реального времени, а также для ретроспективного анализа операций. Программное обеспечение позволяет создавать сложные сценарии и фильтры, включая определенные пороговые значения, ключевые слова и критерии. Реализованное единое рабочее пространство способствует значительному снижению трудозатрат специалистов финансового мониторинга.

Проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ в Халг Банке стартовал в 2020 году в качестве одного из этапов развития ИТ-инфраструктуры Банка. В ходе проекта была осуществлена интеграция информационных систем с решением Siron®, настроены необходимые сценарии бизнес-проверок, обеспечивающих выполнение регуляторных требований и внутренних правил контроля. Обучение специалистов подразделения финансового мониторинга в рамках проекта включало не только работу с системой, но и применение лучших мировых практик предотвращения финансового мошенничества.

“Халг Банк, являющийся одним из лидеров рынка Азербайджана, активно расширяет перечень финансовых продуктов и использует самые современные ИТ-решения. Выбор международной компании, предоставляющей услуги в области информационных технологий для автоматизации процессов ПОД/ФТ, – следствие такого подхода к развитию бизнеса. Применение программного обеспечения FICO Siron® поможет Банку минимизировать риски в сфере борьбы с финансовыми преступлениями“, – отмечает начальник управления рисками Халг Банка Мурад Мирза.

“Со своей стороны хочу также отметить высокий профессиональный уровень и вовлеченность проектной команды Банка. Невзирая на одновременное начало проекта и пандемии COVID-19 со строгими карантинными ограничениями и другими внешними факторами, коммуникация с коллегами и дистанционная работа были построены максимально эффективно. Команда успешно реализовала задачи проекта“– комментирует директор центра финансовых решений РДТЕХ Анна Дмитракова.

ОАО «Халг» Банк был основан в 2004 году. Сегодня Банк уверенно занимает позиции среди ведущих банков Азербайджана, являясь надежным партнером для своих клиентов. Халг Банк постоянно работает над улучшением качества клиентского обслуживания и придает большое значение цифровизации, развитию сферы информационных технологий.

Компания РДТЕХ (https://www.rdtex.ru/) основана в 1992 году и на протяжении 30 лет реализует проекты, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности бизнеса своих заказчиков. Комплекс услуг РДТЕХ включает управленческий консалтинг, разработку и внедрение информационных систем, технологический консалтинг.

РДТЕХ успешно выполнено свыше 750 проектов: созданы уникальные информационно-аналитические системы и типовые решения для крупных государственных и коммерческих структур на базе программных продуктов ведущих мировых производителей, лидеров рынка корпоративного программного обеспечения — ABBYY, Arenadata, FICO, Huawei, IBM, Informatica, Microsoft, Oracle, PIX Robotics, SAS, TmaxSoft, UiPath, Шерпа Роботикс.

Подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на официальных страницах в Facebook, Instagram, а также на сайте www.xalqbank.az и в Информационном центре 138.