AccessBank присоединился к системе быстрых платежей AniPay

AccessBank присоединился к усовершенствованной системе переводов и платежей AniPay, созданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. AniPay позволяет совершать платежные операции между физическими лицами, предприятиями и государственными органами в круглосуточном режиме - с использованием упрощенных идентификаторов (номер мобильного телефона, код ФИН, ИНН) и с мгновенным отражением денег на банковском счете получателя. Система AniPay упрощает безналичные переводы так как не будет необходимости запоминать сложные банковские реквизиты для осуществления перевода. Все, что вам нужно - это знать номер мобильного телефона другой стороны. Кроме того, платеж в новой системе зачисляется на счет всего за 5 секунд.

Для использования системы AniPay и совершения в ней денежных переводов, участники должны быть зарегистрированы в системе. Зарегистрироваться можно в филиалах AccessBank-а или на интернет платформе myAccess. Зарегистрированные клиенты смогут воспользоваться рядом возможностей AniPay – включая мгновенные переводы на банковские карты и между расчетными счетами граждан, безкарточные платежи с расчетных и карточных счетов через POS-терминалы и др.

В этом году AccessBank планирует сделать доступной для клиентов следующие функции AniPay: платежи через POS-терминалы AccessBank и возможность управлять в мобильном приложении myAccess счетами в другом банке.

Самир Абдуллаев, глава Департамента Поддержки Бизнеса AccessBank, рассказал о преимуществах новой системы: «Основная цель новой системы – сделать безналичные переводы и платежи доступными для населения. Внедрение AniPay для клиентов AccessBank повысит эффективность безналичных платежей. Мы считаем, что внедрение и широкое использование системы AniPay послужит сокращению наличных расчетов в стране и укреплению культуры безналичных оплат».

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др.

Банк имеет 29 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 14 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).