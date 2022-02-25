AccessBank объявляет тендер

Экономика 25 февраля 2022 12:02 (UTC+04:00)
AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере.Тендер объявлен на Storage and Backup solution.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу [email protected] либо по номеру: (+994 55) 505 69 59 для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: До 18:00 09.03.2022

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