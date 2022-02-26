Yelo Bank получил 3 награды

Yelo Bank был награжден Ассоциацией банков Азербайджана (АБА) за свою деятельность в 2021 году. Банк оценивался в трех номинациях по инициативным проектам и мероприятиям с целью социальной поддержки, реализованным в прошлом году:

- Награда «Корпоративная социальная ответственность» за социальные проекты, реализованные в течение года;

- Награда «Самый активный сторонник финансовой грамотности» как банк, внесший вклад в развитие финансовой грамотности населения.

- Награда «Самый активный сторонник образования» за программы, реализуемые для расширения карьерных возможностей студентов.

В будущем Банк продолжит активную деятельность как в области корпоративной социальной ответственности, так и в области развития образования и повышения уровня образованности.

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