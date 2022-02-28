Азербайджан готов поделиться с Египтом опытом в сфере поддержки МСБ
БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана Орхан Мамедов встретился с первым заместителем государственного секретаря Египта Алаа Эльдином Эззом, сообщает Trend со ссылкой на агентство.
В ходе встречи Орхан Мамедов подробно рассказал о поддержке, оказываемой агентством местным и иностранным бизнесменам.
По его словам, агентство может поделиться с Египтом своим опытом в области поддержки МСБ.
На встрече обсуждались вопросы развития сотрудничества между субъектами МСБ двух стран и организации совместных мероприятий в этом направлении.
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