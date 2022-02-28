Банк АВВ организовал тренинг для медиаторов

Экономика 28 февраля 2022 11:26 (UTC+04:00)
Банк АВВ организовал тренинг для медиаторов

По инициативе банка АВВ состоялся тренинг для медиаторов. Поддержка в организации тренинга также была оказана со стороны Академии Юстиции, Совета Медиации и Ассоциации Банков Азербайджана. В тренинге на тему «Основы коммерческих разногласий между банком и клиентом» приняли участие 27 медиаторов. В презентациях основное внимание было уделено разногласиям, возникающим из договоров с клиентами. Была рассмотрена специфика разногласий, которые могут возникнуть при таких услугах как клиринг, карточные операции, использование интернет-банкинга и прочие услуги, были рассмотрены различные моменты, которые могут возникнуть в связи с услугами, также были даны ответы на вопросы участников.

Заместитель Председателя Правления АВВ Васиф Ахмедов отметил, что Банк продолжает принимать меры по повышению финансовой грамотности общества: «Банковские операции стали частью нашей жизни. И по мере расширения операций и цифровизации процессов возникают определенные вопросы. Поэтому процесс медиации очень важен с точки зрения ответов на такие вопросы и разрешения возможных споров своевременным и правильным способом. Надеемся, что такие тренинги будут полезны».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
&quot;Дочка&quot; АЖД назвала объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан
"Дочка" АЖД назвала объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан
Афганистан представил Туркменистану план обеспечения безопасности ТАПИ
Афганистан представил Туркменистану план обеспечения безопасности ТАПИ
Туркменистан рассматривает возможность создания паромного сообщения с российским портом
Туркменистан рассматривает возможность создания паромного сообщения с российским портом
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане подготовят критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных вузах за рубежом Общество 12:52
В SOFAZ раскрыли распределение валютного портфеля на конец 2021 г. Энергетика 12:46
Украинская делегация прибыла к месту переговоров с Россией Европа 12:43
Иран поприветствовал переговоры между Россией и Украиной Политика 12:41
В Киеве заявили, что на переговорах с Россией делегация Украины "не сдаст ни метра" Европа 12:39
В Украине опровергли сообщения об утрате контроля над Запорожской АЭС Европа 12:35
Один из крупнейших частных банков Азербайджана временно приостановил операции с российским рублем Экономика 12:30
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву карабахское ковровое искусство возвращается на родину – Ширин Меликова Политика 12:28
SOFAZ назвал сумму сконвертированных долларов США на аукционах с начала 2022 г. Энергетика 12:26
В Азербайджане названы приоритетные специальности в рамках госпрограммы обучения в престижных зарубежных вузах Общество 12:25
"Дочка" АЖД назвала объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан Транспорт 12:23
В минтруда Азербайджана рассказали, насколько выросли пенсии, пособия и стипендии Экономика 12:16
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского Россия 12:13
АО Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов наращивает экспортный потенциал Узбекистан 12:12
История пропавшего без вести добровольца первой Карабахской войны Натига Гасымова Культура 12:01
В ГЭЦ Азербайджана рассказали, требуется ли COVID-паспорт для участия в экзаменах Общество 12:01
Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС Россия 11:55
В Азербайджане утверждена «Государственная программа по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах" - Распоряжение Политика 11:51
Международный банк Азербайджана выполняет операции с российским рублем в штатном режиме Экономика 11:45
Цена газа в Европе на открытии торгов растет на 35% Европа 11:43
Приезд украинской делегации на переговоры ожидается в ближайшие полтора-два часа Европа 11:31
Британия намерена ввести санкции против ЦБ РФ Европа 11:28
Банк АВВ организовал тренинг для медиаторов Экономика 11:26
Минобороны Украины назвало потери войск РФ с начала войны Европа 11:25
В Азербайджане предложено создать Реестр пищевой безопасности Экономика 11:23
В Азербайджане фермерам выплачены субсидии на осенние посевы в размере более чем 30 млн манатов Экономика 11:19
Краткосрочная задолженность Petkim сократилась Энергетика 11:13
Xocalı harayı… - памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) Социум 11:07
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 11:04
В Гейчае задержан похититель 21-летней девушки Общество 11:02
Генштаб ВС Украины заявил, что противник снизили темпы наступления Европа 10:57
Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых Россия 10:54
В Узбекистане изучат опыт Азербайджана в области социального страхования и пенсионного обеспечения Узбекистан 10:52
Нацбанк Грузии дал прогноз по колебаниям обменного курса лари Грузия 10:49
Нефтехимический комплекс SOCAR увеличил загрузку производственных мощностей Энергетика 10:44
Эльдар Мансуров награжден орденом "Шохрат" Политика 10:43
Кабмин Турции проведет заседание по Украине Политика 10:34
Petkim получил рекордную прибыль в 2021 году Энергетика 10:32
В Киеве сегодня заработают продуктовые магазины и коммунальный транспорт Европа 10:28
Еще одна группа азербайджанцев будет доставлена сегодня из Украины в Румынию – Гудси Османов Политика 10:27
В Беларуси сообщили, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена Европа 10:18
Туркменистан и Турция обсудили торговое сотрудничество Бизнес 10:13
Курс доллара в Кыргызстане снова растет Кыргызстан 10:07
Азербайджан готов поделиться с Египтом опытом в сфере поддержки МСБ Экономика 10:06
Сотрудники одного из азербайджанских банков получили уведомление о запрете на операции в рублях - источник Экономика 10:05
Сингапур вводит запрет на операции некоторых российских банков Другие страны 10:02
Казахстанский авиаперевозчик закупит дизтопливо Тендеры 10:01
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 февраля Экономика 09:59
Singapore Airlines приостанавливает рейсы из Сингапура в Москву Другие страны 09:55
В Грузии количество кредитных карт в обращении незначительно выросло за год Грузия 09:55
Узбекистан обсудил действия по дальнейшему углублению сотрудничества с Саудовской Аравией Узбекистан 09:49
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 09:47
Нефть резко дорожает на рисках вокруг поставок Энергетика 09:40
В Азербайджане обнародовано число школ и классов на дистанционном обучении Общество 09:37
Azercell продолжает поддерживать своих абонентов в связи с ситуацией в Украине! ИКТ 09:27
ЕС закрыл воздушное пространство для воздушных судов России Европа 08:54
Норвежская компания Equinor начнет выходить из проектов в России В мире 08:37
Иран планирует экспортировать свою вакцину PastoCovac Иран 08:34
Правительство Грузии направило Украине 100 тонн гуманитарной помощи Грузия 08:07
Нацбанк и фондовая биржа Казахстана изменили регламент торгов долларом Казахстан 07:53
ЕС утвердил решение о замораживании активов ЦБ РФ Европа 07:39
Свыше 49 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 07:25
Байден 28 февраля проведет разговор с союзниками, посвященный ситуации вокруг Украины США 07:20
В Турции произошло землетрясение Турция 06:57
США приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией США 06:25
Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина Другие страны 05:54
Председатель Еврокомиссии выступила за вступление Украины в Евросоюз Европа 05:21
Саудовская Аравия по-прежнему привержена соглашению ОПЕК + с Россией Арабские страны 04:48
Джонсон и Зеленский обсудили поставки оружия Украине Европа 04:15
КНДР заявила, что провела связанные с разработкой разведывательного спутника испытания Другие страны 03:31
СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине В мире 02:53
"Наполи" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии В мире 02:20
ЕС передаст Украине истребители - Боррель Европа 02:14
«Ливерпуль» в девятый раз в истории выиграл Кубок лиги В мире 01:51
Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу Россия 01:30
ЕС согласовал финансовую часть поставок оружия в Украину Европа 01:05
Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ В мире 00:29
Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО) Интервью 00:07
Испания заинтересована в подписании меморандума с Грузией в сфере транспорта Грузия 00:01
Сборная России по футболу может принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе Россия 27 февраля 23:39
Премьер-министр Грузии поговорил по телефону с еврокомиссаром Оливером Вархели Грузия 27 февраля 23:34
Страны G7 согласовали поставки дополнительных вооружений на Украину В мире 27 февраля 23:28
Запасы газа в хранилищах ЕС упали ниже 30% Европа 27 февраля 23:13
ЕС введет новые санкции против бизнесменов России - Боррель Европа 27 февраля 22:42
Макрон созвал заседание совета обороны 28 февраля Европа 27 февраля 22:35
В Норвегии состоялась встреча с азербайджанской общиной (ФОТО) Общество 27 февраля 22:22
В ходе боев в Украине погиб азербайджанец Общество 27 февраля 22:01
bp выходит из состава акционеров «Роснефти» Энергетика 27 февраля 21:18
Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут транзитом въехать в Турцию – МИД Политика 27 февраля 21:09
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство союза для России Европа 27 февраля 20:21
Турция будет выполнять все положения Конвенции Монтрё - Чавушоглу Турция 27 февраля 19:51
В Баку прошла акция в поддержку Украины (ФОТО) Общество 27 февраля 19:30
В Вашингтоне проведен Общеамериканский митинг в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО) Азербайджан 27 февраля 18:49
Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в Украине Турция 27 февраля 18:16
Украинская сторона одобрила встречу с делегацией России Россия 27 февраля 17:47
Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ в особый режим несения службы В мире 27 февраля 17:05
Для эвакуации граждан Азербайджана, покинувших Украину, запланированы два чартерных рейса – МИД Политика 27 февраля 16:31
В МИД РФ заявили, что Москва намерена на переговорах с Киевом разговаривать о мире Россия 27 февраля 16:15
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Азербайджан 27 февраля 16:05
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 27 февраля 15:44
Все новости