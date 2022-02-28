Банк АВВ организовал тренинг для медиаторов

По инициативе банка АВВ состоялся тренинг для медиаторов. Поддержка в организации тренинга также была оказана со стороны Академии Юстиции, Совета Медиации и Ассоциации Банков Азербайджана. В тренинге на тему «Основы коммерческих разногласий между банком и клиентом» приняли участие 27 медиаторов. В презентациях основное внимание было уделено разногласиям, возникающим из договоров с клиентами. Была рассмотрена специфика разногласий, которые могут возникнуть при таких услугах как клиринг, карточные операции, использование интернет-банкинга и прочие услуги, были рассмотрены различные моменты, которые могут возникнуть в связи с услугами, также были даны ответы на вопросы участников.

Заместитель Председателя Правления АВВ Васиф Ахмедов отметил, что Банк продолжает принимать меры по повышению финансовой грамотности общества: «Банковские операции стали частью нашей жизни. И по мере расширения операций и цифровизации процессов возникают определенные вопросы. Поэтому процесс медиации очень важен с точки зрения ответов на такие вопросы и разрешения возможных споров своевременным и правильным способом. Надеемся, что такие тренинги будут полезны».

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.