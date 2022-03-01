БАКУ/Trend/ - Два года назад - 28 февраля 2020-го года в Азербайджане был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. За ним было зарегистрировано еще два таких случая. Таким образом, в Азербайджане были введены первые ограничительные меры в связи с пандемией.

Какие меры были приняты за два года борьбы с пандемией в Азербайджане? Как протекает заболевание у привитых людей?

Об этом рассказывает заместитель начальника Медицинского Управления Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев на телеканале CBC.AZ.

Видеосюжет можете проследить также на youtube канале Центрального Таможенного Госпиталя. Представляем вам ссылку сюжета: https://youtu.be/6mHwA0fedM4

Мы видим, как изменилось отношение и общества, и тех людей, которые занимаются организацией здравоохранения, медицинских специалистов к этой пандемии. Все помнят тот страх, когда был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом в стране. Люди не знали как себя вести, сторонились друг друга, была психологическая напряженность и т.д.

Самая сильная нагрузка была в ноябре и декабре 2020 г. С начала 2021 года в Азербайджане началась вакцинация, она шла достаточно интенсивно. В Азербайджане у населения был выбор вакцин, был достаточно большой обхват населения вакцинацией и мы видели, как эти вакцины начали работать даже в том случае, когда число заболевших выросло опять в связи с очередной волной. Это не был такой стресс, как в первый раз и для населения, и для медицинских работников. Теперь мы видим, что у привитых людей заболеваемость проходит достаточно легко.