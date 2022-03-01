Антимонопольная служба Азербайджана подвела итоги деятельности за 2021 г.

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана ввела санкции в отношении предпринимателей на 710 тысяч манатов.

Об этом сказал во вторник глава госслужбы Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам деятельности в 2021 году, сообщает Trend.

По его словам, в прошлом году было рассмотрено 22 дела, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства.

«Дела касались различных секторов деятельности, в том числе отрасли обязательного медицинского страхования. В результате на лиц, нарушивших закон, в 2021 году были наложены финансовые санкции на сумму 710 тысяч манатов», - сказал Аббасбейли.

Кроме того, в отчетный период были зарегистрированы 178 обращений о нарушении правил ведения деятельности, отметил он.

«В частности, 15 обращений касались нарушений в сфере рекламы, 96 - в области конкуренции», - сказал Аббасбейли.

Глава госслужбы также отметил, что в 2021 году особое внимание уделялось контролю за государственными торгами, потребительским рынком, защите прав производителей, конкурентоспособности.