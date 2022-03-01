В Антимонопольной службе Азербайджана назвали число принятых новых госстандартов

БАКУ /Trend/ - В 2021 году Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана приняла 36 новых государственных стандартов.

Об этом сказал во вторник глава госслужбы Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам деятельности в 2021 году, сообщает Trend.

По его словам, в 2020 году число принятых новых госстандартов составило 19.

«Принятие новых госстандартов позволило нам расширить выход с той или иной продукцией на рынки России, Европы и ряда других регионов. Кроме того, были выданы 60,745 тысячи сертификатов для экспорта продукции. В 2020 году этот показатель составил 48,906 тысячи. Его рост свидетельствует об увеличении экспортного потенциала нашей страны. Также в отчетный период мы аккредитовали 113 структур», - сказал Аббасбейли.

По словам главы госслужбы, азербайджанская аккредитация будет признаваться во всех странах.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)