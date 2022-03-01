В Азербайджане планируется полный переход на электронные закупки - госслужба

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется полностью перейти на электронные закупки.

Об этом сказал во вторник глава Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам деятельности в 2021 году, сообщает Trend.

По его словам, в 2022 году планируется модернизировать портал etender.gov.az и вести работы по увеличению числа тендеров, размещаемых на этом ресурсе.

«Также будет представлен новый законопроект о государственных закупках. Он предусматривает стопроцентный переход на электронные закупки», - сказал Аббасбейли.

Глава госслужбы сообщил, что в 2020 году количество зарегистрированных тендерных объявлений на госпортале составило 7,776 тысячи, а в 2021 году - 8,638 тысячи.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)